06/12/23
GENUS ORDINIS DEI
The Beginning
07/12/23
SKALF
Vallis Decia - Le voci dei dispersi
07/12/23
HEALTH
Rat Wars
08/12/23
DIMMU BORGIR
Inspiratio Profanus
08/12/23
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live - First Night
08/12/23
EVERDAWN
Venera
08/12/23
FIFTH NOTE
Here We Are
08/12/23
PORCUPINE TREE
Closure/Continuation.Live
08/12/23
OSIAHA
Kairos
08/12/23
KRYPTOXIK MORTALITY
Interdimensional Calamitous Extirpation
06/12/23
A.A. WILLIAMS + KALANDRA + LYS MORKE
CINEMA TEATRO PERLA - BOLOGNA
07/12/23
DANKO JONES + RADKEY
LEGEND CLUB - MILANO
07/12/23
DESTRAGE
THE FACTORY - VERONA
08/12/23
BABYMETAL
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
08/12/23
DESTRAGE
THE CAGE - LIVORNO
08/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)
08/12/23
DIVULGATOR + IGNOBLETH + TOL MORWEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
08/12/23
TOL MORWEN + DIVULGATOR + IGNOBLETH
CENTRALE 66 - MODENA
08/12/23
TOSSIN\' DEBRIS
MACINATO GREZZO, LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 29 - MONDOLFO (PU)
08/12/23
NUDIST + CARMONA RETUSA + ARTICO
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA