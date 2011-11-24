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50th Anniversary Live - First Night

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Vor uns das Feuer, über uns der Himmel

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BABYMETAL
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

08/12/23
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THE CAGE - LIVORNO

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CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

08/12/23
DIVULGATOR + IGNOBLETH + TOL MORWEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA

08/12/23
TOL MORWEN + DIVULGATOR + IGNOBLETH
CENTRALE 66 - MODENA

08/12/23
TOSSIN\' DEBRIS
MACINATO GREZZO, LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 29 - MONDOLFO (PU)

08/12/23
NUDIST + CARMONA RETUSA + ARTICO
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

08/12/23
ADAM BOMB
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

09/12/23
IMPALED NAZARENE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA
DETTAGLI EVENTO
PUNKAMBROEUS VOL. IV
09/12/2023
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)
https://www.facebook.com/events/298047626520256?locale=it_IT
GRUPPI
SUD DISORDER +

KUADRA +

CROCE 666 +

CRUMMY STUFF +

TENIA +

CATTIVO SANGUE +

SAL RINELLA E LE PALLOTTOLE
NOTE
Se derva (opening): 18:30
Se sona (live): 19:00
Ingresso 8€
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