DETTAGLI EVENTO 100%OF100% HARDCORE FEST 03/02/2024 CSO PEDRO, VIA TICINO 5 - PADOVA https://www.facebook.com/events/1008060880265882/ GRUPPI

MAGNITUDE (Florida, USA) +



SEED OF PAIN (Florida, USA) +



DESPIZE (Scozia) +



TS. WARSPITE (Inghilterra) +



DEMONSTRATION OF POWER (Scozia) +



SHORT FUSE (Roma) +



SILVER (Padova) +



3ND7R (Padova) +



JORELIA (Pavia) +



NORMAN BATES (Vicenza) NOTE

General info: trivelparty@gmail.com

Tickets at the door ONLY: 20$