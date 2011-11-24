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NATALLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/12/23
TESTE DURE METAL FEST
CASTELLO INCANTATO, VIA BENTIVEGNA – SCIACCA (AG)

23/12/23
DEATH DIES + IMAGO MORTIS
DIROKÀ CLUB, VIA DELLA LIBERTÀ - CEREA (VR)

23/12/23
SLUG GORE + SO CLOSE
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

23/12/23
SATAN XMAS (TRAFFIC CHRISTMAS PARTY)
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

23/12/23
DIAFRAMMA
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA

25/12/23
SLAUGHTER XMAS FEST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

26/12/23
MENTORS + STEALTH
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

28/12/23
CALABRIAN METAL INFERNO
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO

28/12/23
THE PIT FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

DETTAGLI EVENTO
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
19/01/2024
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/377353098001015/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_lin
NOTE
Biglietti
Un giorno: 15€
Abbonamento due giorni: 25€
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SUM 41: svelati i dettagli del nuovo doppio album
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ENSLAVED: ascolta la versione live di 'Sequence'
20/12/2023 - 22:20
RAGE: i dettagli del nuovo doppio album 'Afterlifelines'
06/12/2023 - 08:13
BEHEMOTH: stanno scrivendo nuova musica
22/12/2023 - 11:04
PONTE DEL DIAVOLO: ascolta il primo singolo dal disco d`esordio 'Fire Blades from the Tomb'
22/12/2023 - 11:27
INQUISITION: disponibile il nuovo singolo 'A Hidden Ceremony of Blood and Flesh'
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UNSHINE: a marzo esce 'Karn of Burnings', ascolta 'Hjul'
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