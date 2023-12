DETTAGLI EVENTO BREAK YOUR NECK - PUNK HC FEST 29/12/2023 URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA https://www.facebook.com/events/1011731723242660?locale=it_IT GRUPPI

BULL BRIGADE

PLAKKAGGIO

AZIONE DIRETTA

DISCORDIA NOTE

Inizio concerti ore 22:00

Apertura Cassa ore 21:00

ENTRY

15 euro + dp saltafila su Dice (posto assicurato) al link in bio

15 euro in cassa