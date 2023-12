DETTAGLI EVENTO PINO SCOTTO + EMOJI OF THE SOUL 16/12/2023 BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI) https://www.facebook.com/events/874124290955502/ GRUPPI

20:00-20:45 Emoji Of The Soul

21:30- 23:00 Pino Scotto NOTE

19:00 apertura porte



𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜: 10 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎