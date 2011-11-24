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Periferica Konnection, Via Roma 19 - Fisciano (SA)

22/12/23
𝗡𝗨𝗕𝗜𝗩𝗔𝗚𝗔𝗡𝗧 + 𝗣𝗬𝗥𝗔 + 𝗗𝗜𝗘 𝗦Ü𝗡𝗗𝗘
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

22/12/23
OUT OF PROJECT + BLACK BANANA + FLYING DISK
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

23/12/23
NATALLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/12/23
TESTE DURE METAL FEST
CASTELLO INCANTATO, VIA BENTIVEGNA – SCIACCA (AG)
DETTAGLI EVENTO
THE MENTORS + STONED TALES
20/12/2023
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
https://www.facebook.com/events/252592910904476/
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