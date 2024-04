DETTAGLI EVENTO OZRIC TENTACLES 13/04/2024 CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE https://capitolpordenone.com/class/ozric-tentacles/?wcs_timestamp=1713043800 GRUPPI

𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐜𝐭 : 𝐒𝐢𝐥𝐚𝐬 & 𝐒𝐚𝐬𝐤𝐢

NOTE

Biglietti in prevendita on line 22 € + dp

In cassa 26 €



Apertura porte e bar ore 20:15

Inizio concerto ore 21:00