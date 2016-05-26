17/03/24
AYREON
01011001 – Live Beneath the Waves
21/03/24
STORMHUNTER
Best Before: Death
21/03/24
FALL OF SERENITY
Open Wide, O Hell
22/03/24
DODSRIT
Nocturnal Will
22/03/24
CRUZH
The Jungle Revolution
22/03/24
BRODEQUIN
Harbinger of Woe
22/03/24
HAMMER KING
König und Kaiser
22/03/24
KEYGEN CHURCH
Nel Nome del Codice
22/03/24
OZ HAWE PETERSSON`S RENDEZVOUS
Oz Hawe Petersson`s Rendezvous
22/03/24
SCAVENGER
Beyond the Bells
17/03/24
DECAPITATED + INCANTATION + NERVOSA + KASSOGHTA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/03/24
FOLKSTONE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
17/03/24
FOLKSTONE
ALCATRAZ - MILANO
17/03/24
DRUNKTANK + BEERBONG + SMACKED
RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)
17/03/24
3 DI NOTE + RAINBOW BRIDGE + POM + IN BARS
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
17/03/24
STREBLA + KONOHA + IRMA
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
17/03/24
CHERRY CHAPSTICK
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
18/03/24
DECAPITATED + INCANTATION + NERVOSA + KASSOGHTA
TRAFFIC CLUB - ROMA
19/03/24
MOTHER MOTHER
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
20/03/24
MESHUGGAH + THE HALO EFFECT + MANTAR
ALCATRAZ - MILANO