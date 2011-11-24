29/12/23
DOMINUM
Hey Living People
29/12/23
LORD OF THE LOST
Weapons of Mass Seduction
29/12/23
DEHA
The Illusion of Reach
01/01/24
CANAAN
Ai Margini
05/01/24
THE ODDEVEN
Darkness
12/01/24
RAVENSTINE
2024
12/01/24
RUTHLESS
The Fallen
12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)
12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1
12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two
28/12/23
CALABRIAN METAL INFERNO
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO
28/12/23
THE PIT FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
28/12/23
ANDREA VAN CLEEF & BLACK SWAMP
TORRE D'ERCOLE, VIA CARLO CATTANEO 29/B - BRESCIA
29/12/23
BREAK YOUR NECK - PUNK HC FEST
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA
29/12/23
MAGGY AND THE BRUSED
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
29/12/23
HOCCULTA + SAINTS TRADE + THE BOWERS
𝐑𝐎𝐂𝐊 '𝐍' 𝐑𝐎𝐋𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁, VIA MAGENTA 77 - 𝐑𝐇𝐎
29/12/23
PINO SCOTTO
BOTTEGA ROOTS CASA DEL POPOLO, PIAZZA UNITÀ DEI POPOLI 1 - COLLE DI VAL D\'ELSA (SI)
30/12/23
MORTUARY DRAPE + OPERA IX
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
30/12/23
PINO SCOTTO
GRIND HOUSE, VIA VITTORIO EMANUELE N.6/A - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
31/12/23
TO THE MAX
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33/A - MILANO