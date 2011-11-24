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TORRE D'ERCOLE, VIA CARLO CATTANEO 29/B - BRESCIA

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URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA

29/12/23
MAGGY AND THE BRUSED
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

29/12/23
HOCCULTA + SAINTS TRADE + THE BOWERS
𝐑𝐎𝐂𝐊 '𝐍' 𝐑𝐎𝐋𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁, VIA MAGENTA 77 - 𝐑𝐇𝐎

29/12/23
PINO SCOTTO
BOTTEGA ROOTS CASA DEL POPOLO, PIAZZA UNITÀ DEI POPOLI 1 - COLLE DI VAL D\'ELSA (SI)

30/12/23
MORTUARY DRAPE + OPERA IX
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

30/12/23
PINO SCOTTO
GRIND HOUSE, VIA VITTORIO EMANUELE N.6/A - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

31/12/23
TO THE MAX
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33/A - MILANO
DETTAGLI EVENTO
TO THE MAX
31/12/2023
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33/A - MILANO
https://www.facebook.com/events/910155837343981
NOTE
a partire dalle ore 22.00
INGRESSO GRATUITO
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