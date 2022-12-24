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The Restoration - Jospeh. Part Two

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12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1

CONCERTI

06/01/24
BUILT TO BLAST FEST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

06/01/24
CIRCUS PUNK
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 27 - SARONNO (VA)

06/01/24
EPIFANIA PUNK 5
CIRCOLO LIBERO PENSIERO, VIA ISIDORO CALLONI 14 - LECCO

07/01/24
ABBATH + TOXIC HOLOCAUST + HELLRIPPER
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/01/24
FESTIVAL ROCK BAND
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

DETTAGLI EVENTO
DARK QUARTERER + ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE
20/01/2024
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
https://www.facebook.com/events/1211696166158196
NOTE
.:: Tickets: 15€
.:: Infoline: 3899984913 - info@altamiraevents.net
.:: Apertura Cancelli: 21.00
.:: Inizio Concerto: 21.30
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