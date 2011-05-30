01/02/24
FRAGMENT SOUL
Galois Paradox
02/02/24
IGNIS ABSCONDITUS
Golden Horses Of A Dying Future
02/02/24
METH.
SHAME
02/02/24
DWARROWDELF
The Fallen Leaves
02/02/24
SOLBRUD
IIII
02/02/24
BARATRO
The Sweet Smell of Unrest
02/02/24
PERSEFONE
Lingua Ignota: Part I (EP)
02/02/24
NECROWRETCH
Swords of Dajjal
02/02/24
UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN
Häxan Sabaoth
02/02/24
ARTILLERY
Raw Live (At Copenhell)
30/01/24
DELAIN + GUESTS
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
31/01/24
SLOWDIVE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
01/02/24
BRUTALISMUS 3000
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO
01/02/24
IMPIETY + NIHILO + HELLDRIFTER
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
02/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/24
ENDLESS HIGHWAY FEST
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)
02/02/24
VINTAGE VIOLENCE + CALZEENI + MONOLITE
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
02/02/24
SLOWDIVE
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
02/02/24
DEXTER WARD + ANGEL MARTYR + SPEED KILLS
MONSTERS A-LIVE, VIA DINO SACCENTI 33 - PRATO
02/02/24
ELECTROCUTION + UNDERTAKERS + FINGERNAILS
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA