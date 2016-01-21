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JETHRO TULL
GRAN TEATRO MORATO, VIA S. ZENO 168 - BRESCIA

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SEXTRASH + OUTLAW
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA

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SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

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ONLY THE POETS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

15/02/24
JETHRO TULL
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO

15/02/24
PINO SCOTTO
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)

15/02/24
SEXTRASH + OUTLAW + NEXXT + AWAKEN THE NIGHT
Extreme Music Academy – Bari

16/02/24
HAPPY DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO

16/02/24
NOVELISTS + THE WORD ALIVE + ELWOOD STRAY + ASHEN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

16/02/24
DETONATION BOULEVARD + 500 HORSE POWER
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
DETTAGLI EVENTO
MIKE DAWES
20/02/2024
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO
https://www.spazio211.com/mike-dawes-20-02-24/
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