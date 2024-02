DETTAGLI EVENTO FROZEN SOUL 19/02/2024 LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/1051398486204717?locale=it_IT GRUPPI

FROZEN SOUL +

CREEPING DEATH +

FORESEEN +

PHOBOPHILIC

NOTE

Inizio Show 19:00

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/artist/frozen-soul/

Prezzo del biglietto in prevendita: 25,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: 30,00