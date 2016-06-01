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20/02/24
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

20/02/24
NAPALM DEATH + PRIMITIVE MAN + WORMROT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/02/24
MIKE DAWES
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO

20/02/24
DEAD POET SOCIETY + READY THE PRINCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

20/02/24
BDRMM
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

21/02/24
BLACK FOXXES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

21/02/24
MEEK HOKUM
SPOON, VIA DOMENICO BORDIGALLO 16 - CREMONA

22/02/24
KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN + HEADBUSSA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)

22/02/24
KNOCKED LOOSE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

22/02/24
TREVES BLUES BAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
DETTAGLI EVENTO
THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS
25/02/2024
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
https://www.facebook.com/events/858443222340803?locale=it_IT
GRUPPI
Support: Andrea Rock & The Rebel Poets
NOTE
Inizio concerti h. 21:00
Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.
Posto unico in piedi: € 15,00 + prev.
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