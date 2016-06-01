     
 
IN EVIDENZA
Album

Panopticon
The Rime of Memory
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/02/24
AUSTRIAN DEATH MACHINE
Quad Brutal

23/02/24
TRAVELER
Prequel to Madness

23/02/24
ACE FREHLEY
10.000 Volts

23/02/24
DEPARTURE CHANDELIER
Satan Soldier Of Fortune

23/02/24
NORTH SEA ECHOES
Really Good Terrible Things

23/02/24
BLAZE BAYLEY
Circle of Stone

23/02/24
BLAZE BAYLEY
Circle of Stone

23/02/24
CATHUBODUA
Interbellum

23/02/24
SOCIAL DISORDER
Time to Rise - Album Cover

23/02/24
STYGIAN CROWN
Funeral for a King

CONCERTI

23/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
BORDERLINE CLUB - PISA

23/02/24
APPINO
THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 – LIVORNO

23/02/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
SKULLS CLUB - SAN MARINO

23/02/24
VULTUR + ASCIA + KRE\'U
CUEVAROCK LIVE, STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI - QUARTUCCIU (CA)

23/02/24
STEF BURNS WITH MR FEEDBACK
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

23/02/24
ROME IN MONOCHROME + GHOSTHEART NEBULA + FOR MY DEMONS
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

23/02/24
BILLY COBHAM
BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO

23/02/24
CLASSE 99 + NO CULTURE ICONS
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

23/02/24
DISTRUZIONE + EXILED ON EARTH + BRAND NEW PUNCH + LESNAR SUPLEX
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

24/02/24
SVETLANAS + RERU + WEEKEND CIGARETTES
EX BOCCIOFILA PONTELUNGO, VIA AGUCCHI 121/14 - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
NOTHING BUT THIEVES
27/02/2024
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO
https://www.facebook.com/events/132504493235547?locale=it_IT
ULTIMI COMMENTI
23/02/2024 - 13:50
ORDEN OGAN: ascolta il singolo ''My Worst Enemy''
03/11/2023 - 00:25
THE BEATLES: ascolta l'inedita ''Now and Then''
23/02/2024 - 15:05
BORKNAGAR: ecco il video di ''The Wild Lingers''
23/02/2024 - 11:09
ALCEST: dettagli e singolo del nuovo album ''Les Chants de l’Aurore'', una data a Milano
23/02/2024 - 07:55
JUDAS PRIEST: pubblicano la nuova ''The Serpent and the King''
23/02/2024 - 11:04
VULVECTOMY: annunciati due concerti
23/02/2024 - 11:10
MYRATH: il video ufficiale di ''Candles Cry''
23/02/2024 - 10:56
LINKIN PARK: nuova raccolta in arrivo, ascolta l'inedita ''Friendly Fire''
23/02/2024 - 08:19
ACE FREHLEY: pubblica il video ufficiale di ''Cherry Medicine''
21/02/2024 - 10:09
TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: è scomparso Vitalij Kuprij
ULTIMI COMMENTI
05/01/2024
Articolo
L`ANNO DI METALLIZED IN NUMERI
Retrospettiva statistica - 2023
11/01/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2024
11/02/2024
Intervista
ROME IN MONOCHROME
Il sottile contrasto tra la grazia, le antiche rovine e la monocromia
01/06/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 4 - Le band: il Nord - Parte Prima
28/06/2023
Live Report
PORCUPINE TREE
Anfiteatro di Villa Camerini, Piazzola Sul Brenta (PD), 25/06/2023
ULTIMI COMMENTI
95
95
75
94
85
82
68
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     