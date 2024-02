DETTAGLI EVENTO DEAD POET SOCIETY + READY THE PRINCE 20/02/2024 LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO https://www.facebook.com/events/315300497841308/ NOTE

BIGLIETTI:

Prezzo del biglietto in prevendita: 25,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: 30,00