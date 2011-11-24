01/01/24
CANAAN
Ai Margini
05/01/24
THE ODDEVEN
Darkness
12/01/24
THE GRANDMASTER
Black Sun
12/01/24
ESCUELA GRIND
DDEEAATTHHMMEETTAALL
12/01/24
LAST IN TIME
Too Late
12/01/24
DROWN IN SULPHUR
Dark Secrets of the Soul
12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales
12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two
12/01/24
RUTHLESS
The Fallen
12/01/24
RUSSELL/GUNS
Medusa
30/12/23
MORTUARY DRAPE + OPERA IX
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
30/12/23
PINO SCOTTO
GRIND HOUSE, VIA VITTORIO EMANUELE N.6/A - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
31/12/23
TO THE MAX
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33/A - MILANO
05/01/24
THE 69 EYES + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
05/01/24
WEEKEND CIGARETTES
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
05/01/24
HATE&MERDA + LOIA + NEKROPUNTA + APOPTOSI
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
05/01/24
IF I DIE TODAY + JAGUERO
ARCI DALLÒ, PIAZZA UGO DALLÒ 4 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
05/01/24
ACAJOU + DRUNKEN CROCODILES
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
05/01/24
MOTEL TRANSYLVANIA
VICOLO SCHILKE, VIA DOTTOR UGO SCHILKE - VERCELLI