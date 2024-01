DETTAGLI EVENTO GIANT ROOKS 10/01/2024 SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO https://www.facebook.com/events/2946181002183038/ GRUPPI

Support: Sharktank

NOTE

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: 22,00 + prev. / 25,00 in cassa la sera del concerto.

I biglietti gi emessi per la venue precedente saranno validi per laccesso