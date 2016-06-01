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LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

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BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

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CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

01/03/24
NOISE WAGON VOL. 11
BINARIO 9, DOPOLAVOROFERROVIARIO, VIALE MIRAMARE 51 (TRIESTE)

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ROSSOMETILE + HANA BI
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

01/03/24
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ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

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DAVID ELLEFSON + TBA
IL GIARDINO - LUGAGNANO (VR)
DETTAGLI EVENTO
SHAWN JAMES
03/03/2024
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
https://www.facebook.com/events/289721670698442/
NOTE
Inizio concerti h. 21:00
Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.
Ingresso con tessera ARCI.
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