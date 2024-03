DETTAGLI EVENTO DIRTY HONEY 08/03/2024 ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO https://www.facebook.com/events/304379562464063/ NOTE

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster dalle 11 di venerd 17 novembre.

Posto unico in piedi: 26,00 + prev. / 30,00 in cassa la sera del concerto