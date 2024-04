DETTAGLI EVENTO THE WARNING 11/04/2024 MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO https://www.facebook.com/events/317423137822433/ NOTE

Nuova venue: Milano, Magazzini Generali – via Pietrasanta, 16

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti a breve nuovamente disponibili su Ticketone e Ticketmaster. Pacchetti VIP in esclusiva su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

⚠ I biglietti già emessi sono validi per l’accesso.