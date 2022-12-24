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Love and Other Lies (EP)

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Roots & Shoots Vol.1

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05/01/24
THE 69 EYES + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

05/01/24
WEEKEND CIGARETTES
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

05/01/24
HATE&MERDA + LOIA + NEKROPUNTA + APOPTOSI
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

05/01/24
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ARCI DALLÒ, PIAZZA UGO DALLÒ 4 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

05/01/24
ACAJOU + DRUNKEN CROCODILES
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

05/01/24
MOTEL TRANSYLVANIA
VICOLO SCHILKE, VIA DOTTOR UGO SCHILKE - VERCELLI

05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

05/01/24
CROSSLANE
UFO VIA DELL\'INDUSTRIA N.4, MOZZO - BERGAMO

05/01/24
GOLDEN BOY
CRAZY DRIVER DINER, VIA DANTE ALIGHIERI 102 - INVERIGO (CO)
DETTAGLI EVENTO
CROSSLANE
05/01/2024
UFO VIA DELL\'INDUSTRIA N.4, MOZZO - BERGAMO
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GRUPPI
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