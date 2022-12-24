05/01/24
THE ODDEVEN
Darkness
12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)
12/01/24
ESCUELA GRIND
DDEEAATTHHMMEETTAALL
12/01/24
THE GRANDMASTER
Black Sun
12/01/24
DROWN IN SULPHUR
Dark Secrets of the Soul
12/01/24
RUSSELL/GUNS
Medusa
12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales
12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two
12/01/24
RUTHLESS
The Fallen
12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1
05/01/24
THE 69 EYES + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
05/01/24
WEEKEND CIGARETTES
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
05/01/24
HATE&MERDA + LOIA + NEKROPUNTA + APOPTOSI
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
05/01/24
IF I DIE TODAY + JAGUERO
ARCI DALLÒ, PIAZZA UGO DALLÒ 4 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
05/01/24
ACAJOU + DRUNKEN CROCODILES
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
05/01/24
MOTEL TRANSYLVANIA
VICOLO SCHILKE, VIA DOTTOR UGO SCHILKE - VERCELLI
05/01/24
CROSSLANE
UFO VIA DELL\'INDUSTRIA N.4, MOZZO - BERGAMO
05/01/24
GOLDEN BOY
CRAZY DRIVER DINER, VIA DANTE ALIGHIERI 102 - INVERIGO (CO)