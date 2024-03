DETTAGLI EVENTO GLI ATROCI 15/03/2024 SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO) https://www.facebook.com/events/368026425911199/?ref=newsfeed GRUPPI

𝐆𝐥𝐢 𝐀𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢 +

𝐒𝐟𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨 NOTE

► Apertura porte: ore 19.30

► Inizio Concerti

► 21.30 - 𝐒𝐟𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨

► 22.30 - 𝐆𝐥𝐢 𝐀𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢

✉️ Vi consigliamo caldamente di accaparrarvi un biglietto in anticipo!

contattandoci via mail all\'indirizzo mvasi94@yahoo.com

Contributo: 13€ (in prevendita) - 15€ (all\'ingresso)