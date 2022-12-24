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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

05/01/24
WEEKEND CIGARETTES
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

05/01/24
HATE&MERDA + LOIA + NEKROPUNTA + APOPTOSI
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

05/01/24
IF I DIE TODAY + JAGUERO
ARCI DALLÒ, PIAZZA UGO DALLÒ 4 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

05/01/24
ACAJOU + DRUNKEN CROCODILES
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

05/01/24
MOTEL TRANSYLVANIA
VICOLO SCHILKE, VIA DOTTOR UGO SCHILKE - VERCELLI

05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

05/01/24
CROSSLANE
UFO VIA DELL\'INDUSTRIA N.4, MOZZO - BERGAMO

05/01/24
GOLDEN BOY
CRAZY DRIVER DINER, VIA DANTE ALIGHIERI 102 - INVERIGO (CO)
DETTAGLI EVENTO
TOSSIC
05/01/2024
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE
https://www.facebook.com/events/731713935533731/?ref=newsfeed
NOTE
Apertura h.19.00.
Ore 21.30 Tossic live
* Ingresso libero con consumazione obbligatoria, maggiorazione di 5 euro per il \"live\" solo su la prima bevuta *
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