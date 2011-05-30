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ARCI LA LO.CO., VIA TRIESTE 23 - OSNAGO (LC)

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IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

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QUEEN OF SABA + IL MAGO DEL GELATO
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

26/01/24
PINO SCOTTO
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 71 - PRATO

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NOTTE TEMPIO - MODENA

27/01/24
DES ROCS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

27/01/24
GRINDORIUM VOL. I
OFFICINA AMARANTA, VIALE PICENO 139/M - FANO (PU)

27/01/24
SECRET SPHERE + DRACONICON
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

DETTAGLI EVENTO
ELECTROCUTION + UNDERTAKERS + FINGERNAILS
02/02/2024
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
GRUPPI
Concerto dedicato a Vincenzo “Vinz” Barone
NOTE
Apertura porte: 21.00
Inizio concerto: 21.30
Ingresso 10€
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