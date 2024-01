DETTAGLI EVENTO MILADY METAL FEST 6 20/01/2024 ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 2 - MANTOVA https://www.facebook.com/events/655014759852875 GRUPPI

TEMPERANCE +

WHITE SKULL +

ALTERIUM +

DEGREES OF TRUTH +

HELLFOX +

DEMETRA\'S SCARS NOTE

Ingresso 22 euro+d.p. in prevendita , 25 euro in cassa il giorno dell\'evento.

Link alla prevendita https://www.mailticket.it/manifestazione/QW37

Riservato ai soci Arci con tessera 2023/2024 (è possibile farla in loco al costo di 13 euro il giorno dell’evento).