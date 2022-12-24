12/01/24
LAST IN TIME
Too Late
12/01/24
THE RODS
Rattle the Cage
12/01/24
ESCUELA GRIND
DDEEAATTHHMMEETTAALL
12/01/24
ARTIFICIAL HEAVEN
Digital Dream
12/01/24
THE GRANDMASTER
Black Sun
12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)
12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales
12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two
12/01/24
RUTHLESS
The Fallen
12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1
06/01/24
BUILT TO BLAST FEST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
06/01/24
CIRCUS PUNK
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 27 - SARONNO (VA)
06/01/24
EPIFANIA PUNK 5
CIRCOLO LIBERO PENSIERO, VIA ISIDORO CALLONI 14 - LECCO
07/01/24
ABBATH + TOXIC HOLOCAUST + HELLRIPPER
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
07/01/24
FESTIVAL ROCK BAND
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO