29/01/24
ARCANE TALES
Until Where The Northern Lights Reign
29/01/24
FUNERAL WINDS
333
01/02/24
FRAGMENT SOUL
Galois Paradox
02/02/24
GRAYWITCH
Children of Gods
02/02/24
ARTILLERY
Raw Live (At Copenhell)
02/02/24
BARATRO
The Sweet Smell of Unrest
02/02/24
PERSEFONE
Lingua Ignota: Part I (EP)
02/02/24
SOLBRUD
IIII
02/02/24
METH.
SHAME
02/02/24
UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN
Häxan Sabaoth
27/01/24
SYLVAINE + TBA
NOTTE TEMPIO - MODENA
27/01/24
DES ROCS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
27/01/24
GRINDORIUM VOL. I
OFFICINA AMARANTA, VIALE PICENO 139/M - FANO (PU)
27/01/24
SECRET SPHERE + DRACONICON
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
27/01/24
DANGEROUS CHICKENS
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
27/01/24
ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE + ORACLE + WILD ANIMALS
GARAGE SOUND MUSIC CLUB, VIA MAURO AMORUSO MANZARI 62/7B - BARI
27/01/24
TARCHON FIST + URBAN FIGHT + MARTYR
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
27/01/24
CUT + THE PROCRASTINATORS
SGHETTO CLUB, VIA EMILIO ZAGO 16B - BOLOGNA
27/01/24
ANUERYSM + BACK FROM THE GRAVE
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
27/01/24
PINO SCOTTO
RAVEN PUB, VIA CAVOUR 27 - VILLASANTA (MB)