DETTAGLI EVENTO MAYBE WONDERS + HEARTS APART + STINKING POLECATS 13/01/2024 IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI) https://www.facebook.com/events/297723176033331/ GRUPPI

Dalle 21:30 sul palco:

MAYBE WONDERS (Castelfranco Veneto - Punk Rock)

HEARTS APART (Vicenza - Punk Rock)

STINKING POLECATS (Piacenza - Punk Rock) NOTE

Contributo band 3€