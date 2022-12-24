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Roots & Shoots Vol.1

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10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

12/01/24
STILLNESS'BLADE + ROVINA
CENTRO STORICO PUB - LEVERANO (LE)

12/01/24
PINO SCOTTO
WINTERBIKERS MEETING, VIA SAN SILVESTRO 148 - FAENZA (RA)

12/01/24
AFRAID OF DESTINY + BØNES
GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI, 104 - FONTANIVA (PD)

13/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
DETTAGLI EVENTO
AFRAID OF DESTINY + BØNES
12/01/2024
GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI, 104 - FONTANIVA (PD)
https://www.facebook.com/events/940438717502043/?ref=newsfeed
NOTE
Supplemento live 2,5 euro a persona
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