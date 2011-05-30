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DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Die Mutter des Teufels

19/01/24
KONTACT
Full Contact

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17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)
DETTAGLI EVENTO
CUT + THE PROCRASTINATORS
27/01/2024
SGHETTO CLUB, VIA EMILIO ZAGO 16B - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/746708726791893/?ref=newsfeed
NOTE
⏳ 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗲 22.00 | Opening act 23.00 | Main act 00:15
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