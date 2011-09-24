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14/04/24
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ALCATRAZ - MILANO

14/04/24
YARD ACT
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15/04/24
BLIND CHANNEL
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

15/04/24
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ALCATRAZ - MILANO

15/04/24
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SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

16/04/24
PATRICK WOLF
CHIESA VALDESE, VIA IV NOVEMBRE - ROMA

16/04/24
SPITE + BODYSNATCHER + BOUNDARIES + MOUTH FOR WAR
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

17/04/24
THE JESUS AND MARY CHAIN
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

18/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

18/04/24
NOBRAINO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
DETTAGLI EVENTO
MONSTERS OF REZ
20/04/2024
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
https://t.ly/mz5ss
GRUPPI
INJURY
RAW POWER
THE MODERN AGE SLAVERY
APOCALYPTIC SALVATION
EXPLORER
ONELEGMAN
NOTE
Ingresso a offerta libera minima 5 EURO, nessuna tessera richiesta.

Apertura porte ore 17.00
Punto ristoro
Quanto raccolto dagli ingressi verrà devoluto al CORE (centro oncologico ed ematologico di Reggio Emilia) in memoria di Andrea.
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