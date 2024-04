DETTAGLI EVENTO MONSTERS OF REZ 20/04/2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE) https://t.ly/mz5ss GRUPPI

INJURY

RAW POWER

THE MODERN AGE SLAVERY

APOCALYPTIC SALVATION

EXPLORER

ONELEGMAN NOTE

Ingresso a offerta libera minima 5 EURO, nessuna tessera richiesta.



Apertura porte ore 17.00

Punto ristoro

Quanto raccolto dagli ingressi verrà devoluto al CORE (centro oncologico ed ematologico di Reggio Emilia) in memoria di Andrea.