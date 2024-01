DETTAGLI EVENTO LONGOBARDEATH + THE KILLERFREAKS 13/01/2024 TUMITURBI, VIA DE CRISTOFORIS 5 - VARESE https://www.facebook.com/events/1153600409342638/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D NOTE

Biglietti a 10€+ddp in prevendita su DICE, a 10€ in cassa il giorno dell\'evento

⏰ 22:00 CET