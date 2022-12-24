12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales
12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)
12/01/24
RUTHLESS
The Fallen
12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two
12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1
12/01/24
THE GRANDMASTER
Black Sun
12/01/24
RAVENSTINE
2024
12/01/24
THE RODS
Rattle the Cage
12/01/24
RUSSELL/GUNS
Medusa
12/01/24
ARTIFICIAL HEAVEN
Digital Dream
10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
12/01/24
STILLNESS'BLADE + ROVINA
CENTRO STORICO PUB - LEVERANO (LE)
12/01/24
PINO SCOTTO
WINTERBIKERS MEETING, VIA SAN SILVESTRO 148 - FAENZA (RA)
12/01/24
AFRAID OF DESTINY + BØNES
GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI, 104 - FONTANIVA (PD)
12/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RAINDOGS HOUSE – SAVONA
13/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)