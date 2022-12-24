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Love and Other Lies (EP)

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10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

12/01/24
STILLNESS'BLADE + ROVINA
CENTRO STORICO PUB - LEVERANO (LE)

12/01/24
PINO SCOTTO
WINTERBIKERS MEETING, VIA SAN SILVESTRO 148 - FAENZA (RA)

12/01/24
AFRAID OF DESTINY + BØNES
GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI, 104 - FONTANIVA (PD)

12/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RAINDOGS HOUSE – SAVONA

12/01/24
TONS + PUGNALE + KEFLEBO
INK CLUB, VIA GIOSUÈ CARDUCCI 4 - BERGAMO
DETTAGLI EVENTO
81DB + RASPUTIN
12/01/2024
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE
https://www.facebook.com/events/305072455844699/?ref=newsfeed
GRUPPI
Ore 21.30 Rasputin (Nu Metal)
Ore 22.00 81db (Alternative Metal)
NOTE
Apertura h.19.00.

**INGRESSO LIBERO**
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