DETTAGLI EVENTO BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER 17/01/2024 ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO https://alcatrazmilano.it/eventi/gloryhammer-e-beast-in-black/ NOTE

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/eventseries/gloryhammer-beast-in-black-3418164/

Prezzo del biglietto in prevendita: € 40,00 + d.p.



Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 46,00





18:00 apertura



18:30 Brothers In Metal



19:45 Gloryhammer



21:30 Beast In Black