12/03/24
DAEMONIAC
Visions of the Nightside
14/03/24
DEFECT DESIGNER
Chitin
15/03/24
MIKE TRAMP
Mand Af En Tid
15/03/24
UDÅD
Udåd
15/03/24
THE BLACK CROWES
Happiness Bastard
15/03/24
WHOM GODS DESTROY
Insanium
15/03/24
PER WIBERG
The Serpent`s Here
15/03/24
aborted
Vault of Horrors
15/03/24
ATROPHY
Asylum
15/03/24
LORDS OF BLACK
Mechanics of Predacity
10/03/24
AMARANTHE + DRAGONFORCE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
10/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/03/24
MATINÉE PUNX
CIRCOLO ANARCHICO PONTE DELLA GHISOLFA, VIALE MONZA 255 - MILANO
10/03/24
BLAZE BAYLEY
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA
11/03/24
SCOUT GILLETT + EDERE
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
14/03/24
MARLENE KUNTZ
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
14/03/24
MENK\'
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)
15/03/24
VINTAGE VIOLENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
15/03/24
GLI ATROCI
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)