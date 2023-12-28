     
 
IN EVIDENZA
Album

Ministry
Hopiumforthemasses
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/03/24
DAEMONIAC
Visions of the Nightside

14/03/24
DEFECT DESIGNER
Chitin

15/03/24
MIKE TRAMP
Mand Af En Tid

15/03/24
UDÅD
Udåd

15/03/24
THE BLACK CROWES
Happiness Bastard

15/03/24
WHOM GODS DESTROY
Insanium

15/03/24
PER WIBERG
The Serpent`s Here

15/03/24
aborted
Vault of Horrors

15/03/24
ATROPHY
Asylum

15/03/24
LORDS OF BLACK
Mechanics of Predacity

CONCERTI

10/03/24
AMARANTHE + DRAGONFORCE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/03/24
AMARANTHE + DRAGONFORCE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/03/24
MATINÉE PUNX
CIRCOLO ANARCHICO PONTE DELLA GHISOLFA, VIALE MONZA 255 - MILANO

10/03/24
BLAZE BAYLEY
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA

11/03/24
SCOUT GILLETT + EDERE
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

14/03/24
MARLENE KUNTZ
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

14/03/24
MENK\'
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

15/03/24
VINTAGE VIOLENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/03/24
GLI ATROCI
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)
DETTAGLI EVENTO
FOLKSTONE
17/03/2024
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
FOLKSTONE
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: € 25,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 30,00
ULTIMI COMMENTI
01/03/2024 - 09:46
BRUCE DICKINSON: la playlist ufficiale di ''The Mandrake Project''
10/03/2024 - 11:07
SLASH: i dettagli del suo nuovo album solista ''Orgy of the Damned''
08/03/2024 - 09:41
SIENA ROOT: online il video di ''Winter Solstice'' da ''Revelation''
09/03/2024 - 11:34
JUDAS PRIEST: guarda il video di ''Invincible Shield''
08/03/2024 - 15:13
FLESHGOD APOCALYPSE: ecco il nuovo singolo ''Pendulum''
09/03/2024 - 11:51
PAIN: tornano con il nuovo album ''I Am''
08/03/2024 - 10:10
SAXON: il videoclip di ''Madame Guillotine'' dall'ultimo disco
02/02/2024 - 09:49
JUDAS PRIEST: il video ufficiale di ''Crown of Horns''
09/03/2024 - 12:02
THE WARNING: i primi dettagli e due singoli dal nuovo ''Keep Me Fed''
08/03/2024 - 08:45
METALITALIA.COM FESTIVAL: le date dell'edizione 2024
ULTIMI COMMENTI
07/01/2024
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO
Hemingway Club, Catanzaro (CZ), 28/12/2023
14/01/2024
Articolo
METALLIZED CHARTS 2023
Le classifiche della Redazione
05/01/2024
Articolo
L`ANNO DI METALLIZED IN NUMERI
Retrospettiva statistica - 2023
11/01/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2024
11/02/2024
Intervista
ROME IN MONOCHROME
Il sottile contrasto tra la grazia, le antiche rovine e la monocromia
ULTIMI COMMENTI
83
82
55
81
78
83
93
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     