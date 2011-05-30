     
 
IN EVIDENZA
Album

Magnum
Here Comes the Rain
Autoprodotti

Stone of Duna
Moonsplitter
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/01/24
GRAND
Second to None

19/01/24
METHEDRINE
No Solution, No Salvation

19/01/24
SOVEREIGN
Altered Realities

19/01/24
CORVUS
Immortals

19/01/24
UPON STON
Dead Mother Moon

19/01/24
GOTUS
Gotus

19/01/24
KONTACT
Full Contact

19/01/24
STRIKER
Ultrapower

19/01/24
AUTUMN`S CHILD
Tellus Timeline

19/01/24
ROBBY KRIEGER AND THE SOUL SAVAGES
Robby Krieger and the Soul Savages

CONCERTI

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)

19/01/24
ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE + WHISPERZ
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

20/01/24
GAME OVER + URAL + EXTINCTION + DISCIPLINA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

20/01/24
FIRE AND STEEL (day two)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
ANUERYSM + BACK FROM THE GRAVE
27/01/2024
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
https://www.facebook.com/events/360316406941933/
GRUPPI
ANUERYSM (Metal-Punk) +
BACK FROM THE GRAVE (Punk-Hardcore)
NOTE
Contributo artistico 5 €
Ingresso riservato ai soci Arci
ULTIMI COMMENTI
19/01/2024 - 10:51
ROSS VALORY: ad aprile il debutto solista dell`ex-Journey
19/01/2024 - 09:27
JUDAS PRIEST: online la nuova 'Crown Of Horns'
19/01/2024 - 10:40
BELL WITCH: quattro concerti in Italia
12/01/2024 - 10:07
ENSLAVED: a marzo esce ''Heimdal (Deluxe)'', ascolta il singolo ''Gangandi''
19/01/2024 - 10:00
CANTIQUE LÉPREUX: a marzo il nuovo 'Le Bannissement', online 'Consécration'
19/01/2024 - 07:56
INGESTED: i dettagli del nuovo album 'The Tide Of Death And Fractured Dreams', ascolta un brano
19/01/2024 - 10:21
MYRATH: nuovo singolo e nuova data d`uscita per 'Karma'
19/01/2024 - 07:46
MASTER: tutto il nuovo 'Saints Dispelled ' in streaming
19/01/2024 - 08:19
CRYPTOPSY: è deceduto il cantante Martin Lacroix
17/01/2024 - 08:26
MERCYFUL FATE: si separano dal bassista Joey Vera
ULTIMI COMMENTI
14/01/2024
Articolo
METALLIZED CHARTS 2023
Le classifiche della Redazione
04/10/2021
Intervista
CARCASS
Mai stati Grindcore
11/01/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2024
30/05/2011
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 18 - Jaco Pastorius, Reggio Calabria, 1986
07/01/2024
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO
Hemingway Club, Catanzaro (CZ), 28/12/2023
ULTIMI COMMENTI
78
70
50
76
87
85
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     