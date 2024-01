DETTAGLI EVENTO ANUERYSM + BACK FROM THE GRAVE 27/01/2024 ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO https://www.facebook.com/events/360316406941933/ GRUPPI

ANUERYSM (Metal-Punk) +

BACK FROM THE GRAVE (Punk-Hardcore) NOTE

Contributo artistico 5 €

Ingresso riservato ai soci Arci