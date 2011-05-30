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28/01/24
TESSERACT
ALCATRAZ VIA VALTELLINA 25 - MILANO

28/01/24
SYLVAINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

28/01/24
THE VACCINES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

28/01/24
TESSERACT + UNPROCESSED + THE CALLOUS DAOBOYS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

29/01/24
DES ROCS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

30/01/24
DELAIN + GUESTS
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

31/01/24
SLOWDIVE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

01/02/24
BRUTALISMUS 3000
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

01/02/24
IMPIETY + NIHILO + HELLDRIFTER
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

02/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
LIVE SKULL
09/02/2024
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
https://www.facebook.com/events/1100096511359721
GRUPPI
LIVE SKULL +
LASAEL
NOTE
Prevendite Disponibili: 12€+dp
Apertura h.21.00 / Inizio concerti h.21.30
Ingresso Riservato ai Soci ARCI
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