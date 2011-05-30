20/01/24
GOTHIC
Underground
22/01/24
RILEY`S L.A. GUNS
The Dark Horse
23/01/24
SAVAGE REPUBLIC
Live in Wrocław January 7, 2023
24/01/24
JENNER
Prove Them Wrong
26/01/24
COGNIZANCE
Phantazein
26/01/24
NEW MODEL ARMY
Unbroken
26/01/24
MANTICORA
Mycelium
26/01/24
VITRIOL
Suffer & Become
26/01/24
CALIGULA`S HORSE
Charcoal Grace
26/01/24
MEGA COLOSSUS
Showdown
20/01/24
GAME OVER + URAL + EXTINCTION + DISCIPLINA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
20/01/24
FIRE AND STEEL (day two)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
20/01/24
DARK QUARTERER + ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
20/01/24
MILADY METAL FEST 6
ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 2 - MANTOVA
20/01/24
LITTLE ALBERT + 25 ROMEO N.2
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
20/01/24
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA
20/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
20/01/24
SILENZIO PROFONDO + TUPILAK
ATP LIVE MUSIC CLUB, VIA BUDRIONE MIGLIARINA PARTE OVEST N 112 – CARPI (MO)
20/01/24
PINO SCOTTO
WALLY\'S PUB, VIA FRATELLI BAIARDI 1 - TORTONA (AL)
20/01/24
IV SIGILLO + DESERT WAVE
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)