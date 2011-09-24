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25/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
AUDIODROME, STR. MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

25/04/24
ULVEDHARR + HELLFOX + NOISE IN MYSELF
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

25/04/24
DIEGO DEADMAN POTRON + DEGRADO DA RADICI + RAW POWER + COOBOLT
PIPPO FOODCHILLSTAGE, PARCO FRANCESCO PETRARCA 12 - BOLZANO

25/04/24
MAXIMUM FESTIVAL 2024 (day 1)
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)

26/04/24
SINISTER + GUEST
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

26/04/24
MARLENE KUNTZ
DEMODÈ CLUB, VIA DEI CEDRI 14 – (BA)

26/04/24
KARMA
CSA RIVOLTA, VIA FRATELLI BANDIERA 45 - VENEZIA

26/04/24
THE TOWER MUSIC MEETING (day 1)
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

26/04/24
PONTE DEL DIAVOLO + OTUS + GODWATT
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

26/04/24
CRASHDÏET
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
INFERNAL ANGELS + AZOG + MATER INFECTA
27/04/2024
APS RAGNAROCK, VIA CAMPO REALE 131 - FOGGIA
https://www.facebook.com/events/404662948619874/?ref=newsfeed
NOTE
Apertura cancelli ore 20:30
Start ore 21:00
Ingresso:
Contributo associativo di 5 euro con consumazione inclusa riservato ai soci.
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22/04/2024 - 15:00
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24/04/2024 - 09:05
INTER ARMA: ascolta il singolo ''Desolation's Harp''
24/04/2024 - 08:05
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23/04/2024 - 21:07
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22/04/2024 - 15:24
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