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NECRODEATH + BLACK ANCESTRY + APOCALYPTIC SALVATION
CENTRALE66 - MODENA

09/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/03/24
AGRESSOR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

09/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
MIDNIGHT PUB LIVE, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA

09/03/24
AGRESSOR + THULSA DOOM + MORBUS GRAVE + DEATHFUCKER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

09/03/24
𝐓𝐇𝐄𝐑𝐈𝐎𝐍
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

09/03/24
ANY OTHER
COLORIFICIO KROEN, VIA ANTONIO PACINOTTI 19 - VERONA

09/03/24
CIOMPOROCK + ANVIL THERAPY
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

09/03/24
ALZHAGOTH + AVALANCE
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)

09/03/24
THE HOWLING ORCHESTRA + TREVISAN
CIRCOLO ARCI PINTUPI, VIA A.MORO 29 - VERDERIO INFERIORE (LC)
DETTAGLI EVENTO
MARLENE KUNTZ
15/03/2024
ORION, VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 52 - CIAMPINO (ROMA)
https://www.orionliveclub.com/js_events/marlene-kuntz-2/
NOTE
Apertura Porte: 19:30
Inizio concerto: 21:30
Biglietti:
Posto Unico in piedi: € 27,00 + diritti di prevendita
Biglietti disponibili su https://dice.fm/ dalle h 12 di martedì 7 novembre
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