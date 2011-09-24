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TETSUO
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14/04/24
A NEVERENDING JOHN`S DREAM
Coming Back to Paradise
19/04/24
KAWIR
Κυδοιμος
19/04/24
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Tuomio
19/04/24
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Opus Ferox II - Mark of the Beast
19/04/24
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19/04/24
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19/04/24
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19/04/24
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HIGH ON FIRE
Cometh the Storm
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LEGEND CLUB - MILANO
13/04/24
OZRIC TENTACLES
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
13/04/24
KARMA
CUEVAROCK LIVE, STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI - QUARTUCCIU (CA)
13/04/24
THE OSSUARY
MORRISON, LOC. DON ANTONIO - SELLIA MARINA (CZ)
13/04/24
VULVECTOMY
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)
13/04/24
TOSCOROCKFEST
TEATRO AURORA, VIA S. BARTOLO IN TUTO 1 - SCANDICCI (FI)
13/04/24
THULSA DOOM + EXPLORER + KONQUEST + ASKESIS
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
13/04/24
THE AVALANCHE DIARIES + SAILING BEFORE THE WIND + BECKO
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
13/04/24
ROCK PRIDE FEST XI
MERCATO DELLE IDEE, VIA LEONARDO DA VINCI - MURO LECCESE (LE)
13/04/24
INNERLOAD + HELL THEATER
BIRRERIA ZUITA, VIA MONTELLO 56 - CAERANO DI SAN MARCO (TV)