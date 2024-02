DETTAGLI EVENTO UZEDA + TO DIE ON ICE 17/02/2024 CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA https://www.facebook.com/events/685022680193663 NOTE

NO PREVENDITE, sar POSSIBLE ACCEDERE AL LOCALE DALLE 20.00

CONTRIBUTO PARTECIPATIVO 15 EURO

NECESSARIA TESSERA AICS 2023/2024

SE NON SEI IN POSSESSO DELLA TESSERA, PRE-REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA AL SITO RIPORTATO DI SEGUITO

www.circolodev.com

INZIO CONCERTI ORE 20.30

FINE CONCERTI 23.00