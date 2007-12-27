05/05/24
NIKLAS SUNDIN
Wattudragaren
09/05/24
VHALDEMAR
Sanctuary of Death
10/05/24
IVANHOE
Healed by the Sun
10/05/24
THOT
Delta
10/05/24
POWERMAN 5000
Abandon Ship
10/05/24
RIOT V
Mean Streets
10/05/24
THE TANGENT
To Follow Polaris
10/05/24
MANDOKI SOULMATES
A Memory of Our Future
10/05/24
VATICINAL RITES
Cascading Memories Of Immortality
10/05/24
THE TREATMENT
Wake Up the Neighbourhood
05/05/24
CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 2)
SALA ITALO TAJO - EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE, VIA SAN GIUSEPPE - PINEROLO (TO)
05/05/24
ME AND THAT MAN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
05/05/24
HIDEOUS DIVINITY + CHRONIC HATE
TUNE MUSIC LAB, VIA UDINE 128 - PORDENONE
05/05/24
CROHM + BLACK PHANTOM
BIBLIOTECA IDA DESANDRÉ, V.LE EUROPA 5 - AOSTA
05/05/24
YES
CENTRO CONGRESSI ROMA LA NUVOLA, VIALE ASIA 40 /44 - ROMA
05/05/24
GRAVERY
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33 - MILANO
06/05/24
YES
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL’INNOVAZIONE 20 - MILANO
07/05/24
ANDREA VAN CLEEF & BLACKJACK CONSPIRACY
LA SCIGHERA, VIA GIUSEPPE CANDIANI 131 - MILANO
08/05/24
YES
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA
09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO