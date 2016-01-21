08/02/24
VAREGO
Denti di Cane
08/02/24
IN VAIN
Back to Nowhere
09/02/24
TAKIDA
The Agony Flame
09/02/24
RAW WAR
Total Raw War
09/02/24
METAL DE FACTO
Land of the Rising Sun Pt. I
09/02/24
CHAPEL OF DISEASE
Echoes of Light
09/02/24
THE PINEAPPLE THIEF
It Leads to This
09/02/24
SPECTRAL VOICE
Sparagmos
09/02/24
LLNN / SUGAR HORSE
Split
09/02/24
SMOKING SNAKES
Danger Zone
04/02/24
KAMATTIS + DEMO DUM + SWEAR + MINUS HERO
CIRCOLO MATTEOTTI, VIA PER SANTA VITTORIA 121 - SESTRI LEVANTE (GE)
06/02/24
ARCHITECTS + SPIRITBOX + LOATHE
ALCATRAZ - MILANO
07/02/24
ABSTRACT CONCRETE
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
08/02/24
DIVIDE AND DISSOLVE
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
08/02/24
VAREGO
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
09/02/24
FORECAST + XDIEMONDX
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
09/02/24
VOLTUMNA + ESHUNA + HELLRETIC
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
09/02/24
LIVE SKULL
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO