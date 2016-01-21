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SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)

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VINTAGE VIOLENCE + CALZEENI + MONOLITE
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

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SLOWDIVE
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

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DEXTER WARD + ANGEL MARTYR + SPEED KILLS
MONSTERS A-LIVE, VIA DINO SACCENTI 33 - PRATO

02/02/24
ELECTROCUTION + UNDERTAKERS + FINGERNAILS
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

02/02/24
MOLLY\'S CHAMBER + RUOTA LIBERA
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI

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SUFFOCATION + SANGUISUGABOGG + ENTERPRISE EARTH + ORGANECTOMY
LEGEND CLUB - MILANO

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GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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100%OF100% HARDCORE FEST
CSO PEDRO, VIA TICINO 5 - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
MOLLY\'S CHAMBER + RUOTA LIBERA
02/02/2024
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI
https://www.facebook.com/events/6933990270052418/
NOTE
Circolo CSAIN
Ingresso: € 5,00
Ore 21:00
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